У Наполі поки не визначилися, чи потрібен їм Судаков: клуб має кілька варіантів
В Наполі ще не ухвалили остаточного рішення щодо можливого придбання центрального півзахисника Георгія Судакова з донецького Шахтаря,
Про це повідомляє Calcionapoli24.
За інформацією джерела, чемпіон Італії розглядає одразу трьох кандидатів на підсилення середньої ланки: Давіде Фраттезі з Інтера, Кеннета Тейлора з Аякса та Георгія Судакова з Шахтаря.
Кожен із цих футболістів має свої сильні й слабкі сторони, через що тренеру Антоніо Конте потрібно буде зробити вибір, на кого із хавбеків його клуб зосередить увагу першочергово.
У сезоні-2024/25 Судаков провів 37 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 6 асистами.
Раніше також була інформація, що Георгій зацікавив Борнмут, за який виступає його партнер по збірній України Ілля Забарний.