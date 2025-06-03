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У Наполі поки не визначилися, чи потрібен їм Судаков: клуб має кілька варіантів

Олексій Мурзак — 3 червня 2025, 18:50
У Наполі поки не визначилися, чи потрібен їм Судаков: клуб має кілька варіантів
Георгій Судаков
ФК Шахтар

В Наполі ще не ухвалили остаточного рішення щодо можливого придбання центрального півзахисника Георгія Судакова з донецького Шахтаря,

Про це повідомляє Calcionapoli24.

За інформацією джерела, чемпіон Італії розглядає одразу трьох кандидатів на підсилення середньої ланки: Давіде Фраттезі з Інтера, Кеннета Тейлора з Аякса та Георгія Судакова з Шахтаря.

Кожен із цих футболістів має свої сильні й слабкі сторони, через що тренеру Антоніо Конте потрібно буде зробити вибір, на кого із хавбеків його клуб зосередить увагу першочергово.

У сезоні-2024/25 Судаков провів 37 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 6 асистами.

Раніше також була інформація, що Георгій зацікавив Борнмут, за який виступає його партнер по збірній України Ілля Забарний.

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