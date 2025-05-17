Наполі готує фінальну пропозицію щодо трансферу Судакова

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс незабаром підготує фінальну пропозицію щодо трансферу хавбека Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє CalcioNapoli24.

Домовленість із самим хавбеком щодо умов особистого контракту вже досягнута. Наполі зробив Шахтарю пропозицію в розмірі 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів, проте донецький клуб її відхилив і вимагає щонайменше 45 мільйонів.

Бос Наполі Ауреліо Де Лаурентіс готує нову пропозицію, проте вона буде останньою. При цьому, Наполі розглядає Судакова лише як альтернативу Кевіну Де Брейне, над підписанням якого клуб зараз також працює.

У поточному сезоні Судаков зіграв 35 матчів за Шахтар у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість гольових передач.