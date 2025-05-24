Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

На Судакова з'явився несподіваний претендент, який може побити трансферний рекорд клубу

Олексій Мурзак — 24 травня 2025, 00:51
На Судакова з'явився несподіваний претендент, який може побити трансферний рекорд клубу
Георгій Судаков
ФК Шахтар

На півзахисника збірної України та донецького Шахтаря Георгія Судакова з'явився несподіваний претендент.

Про це повідомляє TeamTalk.

За інформаціє видання, гравця не против бачити у своєму складі представник Англійської Прем'єр-ліги Борнмут, у складі якого виступає ще один український футболіст Ілля Забарний.

Зазначається, що Шахтар запросив за свого гравця 50 мільйонів євро, втім Борнмут така ціна не лякає.

Нагадаємо, за останньою інформацією наразі головним претендентом на підписання Судакова є Наполі. Італійський клуб готує заключну пропозицію щодо трансферу українця.

У поточному сезоні Судаков зіграв 35 матчів за Шахтар у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Футбольні трансфери Георгій Судаков Шахтар Донецьк

Борнмут

Борнмут визначився з цінником на гравця, якого хоче підписати Ліверпуль
Борнмут підписав 8-річного українця: Забарний вже привітав хлопчика
Де Брейне епічно промахнувся по порожніх воротах в останньому матчі за Ман Сіті на Етіхад
Борнмут із Забарним програв Манчестер Сіті у матчі з двома вилученнями
Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч із Манчестер Сіті

Останні новини