На Судакова з'явився несподіваний претендент, який може побити трансферний рекорд клубу

На півзахисника збірної України та донецького Шахтаря Георгія Судакова з'явився несподіваний претендент.

Про це повідомляє TeamTalk.

За інформаціє видання, гравця не против бачити у своєму складі представник Англійської Прем'єр-ліги Борнмут, у складі якого виступає ще один український футболіст Ілля Забарний.

Зазначається, що Шахтар запросив за свого гравця 50 мільйонів євро, втім Борнмут така ціна не лякає.

Нагадаємо, за останньою інформацією наразі головним претендентом на підписання Судакова є Наполі. Італійський клуб готує заключну пропозицію щодо трансферу українця.

У поточному сезоні Судаков зіграв 35 матчів за Шахтар у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав 6 гольових передач.