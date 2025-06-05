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Саудівський клуб зробив першу пропозицію Наполі щодо Осімгена

Олексій Погорелов — 5 червня 2025, 21:26
Віктор Осімген
Віктор Осімген
IMAGO

Форвард Наполі Віктор Осімген став на крок ближчим до переїзду до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, на зв'язок з партенопейцями вийшов Аль-Хіляль, який вже зробив свою першу пропозицію. Саудівці запропонували Наполі 65 мільйонів євро + 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Повідомляється, що остаточне рішення залишається за неаполітанцями, які заявляли про бажання отримати за 26-річного нігерійця 75 мільйонів.

Також зазначається, що вчора, 4 червня, представники Аль-Хіляля зв'язалися з футболістом, щоб обговорити умови особистого контракту.

Сезон-2024/25 Віктор Осімген провів на правах оренди в Галатасараї, за який він зіграв 41 матч та забив 37 голів, а також віддав 8 результативних передач.

Раніше президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився щодо переговорів про співпрацю з Кевіном Де Брейне.

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Аль-Хіляль

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