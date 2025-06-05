Саудівський клуб зробив першу пропозицію Наполі щодо Осімгена

Форвард Наполі Віктор Осімген став на крок ближчим до переїзду до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, на зв'язок з партенопейцями вийшов Аль-Хіляль, який вже зробив свою першу пропозицію. Саудівці запропонували Наполі 65 мільйонів євро + 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Повідомляється, що остаточне рішення залишається за неаполітанцями, які заявляли про бажання отримати за 26-річного нігерійця 75 мільйонів.

Також зазначається, що вчора, 4 червня, представники Аль-Хіляля зв'язалися з футболістом, щоб обговорити умови особистого контракту.

Сезон-2024/25 Віктор Осімген провів на правах оренди в Галатасараї, за який він зіграв 41 матч та забив 37 голів, а також віддав 8 результативних передач.

Раніше президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився щодо переговорів про співпрацю з Кевіном Де Брейне.