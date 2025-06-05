Це не найважливіша моя угода: президент Наполі – про перехід Кевіна де Брейне

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про роботу над угодою із зірковим бельгійцем Кевіном де Брейне.

Його слова публікує Tutto Mercato.

За словами Де Лаурентіса, угода з Кевіном де Брейне – не найважливіша з тих, які він укладав.

"Ця угода зародилася три місяці тому. Однак вона не найважливіша з тих, що я укладав. Де Брюйне — чемпіон, але він віковий гравець", – заявив президент Наполі .

Окрім цього, він акцентував увагу на тому, що неаполітанці в новому сезоні гратимуть у чотирьох турнірах, тож клуб активно працює на трансферному ринку. Втім президент Наполі відмовився коментувати чутки про конкретних гравців.

"Коли я вас читаю, то багато сміюся. М и вже , нібито, купили 70 гравців . В сі, хто на трансферному ринку, вже мали б перейти у Наполі " , – в притаманній для себе манері іронізує Де Лаурентіс.

Нагадаємо, що Наполі став чемпіоном Серії А, випередивши Інтер.

Раніше повідомлялося, що угода Наполі з Де Брейне вже на фінальному етапі.