Це не найважливіша моя угода: президент Наполі – про перехід Кевіна де Брейне
Кевін де Брейне
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Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про роботу над угодою із зірковим бельгійцем Кевіном де Брейне.
Його слова публікує Tutto Mercato.
За словами Де Лаурентіса, угода з Кевіном де Брейне – не найважливіша з тих, які він укладав.
"Ця угода зародилася три місяці тому. Однак вона не найважливіша з тих, що я укладав. Де Брюйне — чемпіон, але він віковий гравець", – заявив президент Наполі.
Окрім цього, він акцентував увагу на тому, що неаполітанці в новому сезоні гратимуть у чотирьох турнірах, тож клуб активно працює на трансферному ринку. Втім президент Наполі відмовився коментувати чутки про конкретних гравців.
"Коли я вас читаю, то багато сміюся. Ми вже, нібито, купили 70 гравців. Всі, хто на трансферному ринку, вже мали б перейти у Наполі", – в притаманній для себе манері іронізує Де Лаурентіс.
Нагадаємо, що Наполі став чемпіоном Серії А, випередивши Інтер.
Раніше повідомлялося, що угода Наполі з Де Брейне вже на фінальному етапі.