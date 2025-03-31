Конте прокоментував перемогу над Міланом

Наставник Наполі Антоніо Конте висловився про тріумф своїх підопічних над Міланом (2:1). Він вважає, що перемога дуже цінна, оскільки "россонері" входили в сезон із чемпіонськими амбіціями.

Слова Конте цитує Football Italia.

"Ми домінували в першому таймі проти дуже сильного Мілана, який розпочинав сезон з амбіціями виграти скудетто та ще більше посилив склад у січні.

Неминуче, що згодом ми почали втрачати інтенсивність, і з'явилася деяка знервованість. Це важлива перемога, яка дозволяє нам продовжувати гонку за Інтером та створює гарний відрив від п'ятого місця. Не забувайте, що потрапляння до Ліги чемпіонів навіть не було нашою первісною метою – ми просто хотіли кваліфікуватися до єврокубків.

Після восьми місяців важкої роботи було б божевіллям не вірити у щось незвичайне. Ми знаємо, що Інтер – як танк, і, з повагою до решти, я вважаю, що вони знаходяться на іншому рівні порівняно з рештою ліги. Але ми все ще боремося і подивимося, що буде далі. Якщо всі наші гравці повернуться до ладу, ми зможемо сказати своє слово, але лише за умови, що всі будуть у формі.

Сьогодні було нелегко проти Мілана – команди, яку треба шанувати. Не скажу, що ця перемога передала скудетто Інтеру, але вона точно могла створити розрив, який важко було б скоротити. Ми дали сильну відповідь. Нам би ще навчитися утримувати рахунок та почуватися впевненіше", – сказав Конте.