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Гол Лукаку, нереалізований пенальті Хіменеса: огляд матчу Наполі – Мілан

Руслан Травкін — 31 березня 2025, 00:58
Гол Лукаку, нереалізований пенальті Хіменеса: огляд матчу Наполі – Мілан
AC Milan

У заключному матчі 30 туру Серії А сезону-2024/25 Наполі вдома приймав Мілан.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь клубу з Неаполя.

Огляд матчу:

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
30 тур, 30 березня

Наполі – Мілан 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Політано (2), 2:0 – Лукаку (19), 2:1 – Йович (84)

Колектив Антоніо Конте яскраво розпочав гру. Завдяки голам Політано та Лукаку вже до 20 хвилини вони мали перевагу в два голи.

"Росснері" у другому таймі заграли активніше. На 69 хвилині Хіменес не реалізував пенальті.

На 84 хвилині все таки гості відзначилися. Точного удару завдав Лука Йович. На більше команду Сержіу Консейсау не вистачило.

Мілан Наполі огляд матчу Чемпіонат Італії, Серія А

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