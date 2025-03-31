Гол Лукаку, нереалізований пенальті Хіменеса: огляд матчу Наполі – Мілан

У заключному матчі 30 туру Серії А сезону-2024/25 Наполі вдома приймав Мілан.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь клубу з Неаполя.

Огляд матчу:

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

30 тур, 30 березня

Наполі – Мілан 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Політано (2), 2:0 – Лукаку (19), 2:1 – Йович (84)

Колектив Антоніо Конте яскраво розпочав гру. Завдяки голам Політано та Лукаку вже до 20 хвилини вони мали перевагу в два голи.

"Росснері" у другому таймі заграли активніше. На 69 хвилині Хіменес не реалізував пенальті.

На 84 хвилині все таки гості відзначилися. Точного удару завдав Лука Йович. На більше команду Сержіу Консейсау не вистачило.