Гол Лукаку, нереалізований пенальті Хіменеса: огляд матчу Наполі – Мілан
AC Milan
У заключному матчі 30 туру Серії А сезону-2024/25 Наполі вдома приймав Мілан.
Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь клубу з Неаполя.
Огляд матчу:
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
30 тур, 30 березня
Наполі – Мілан 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Політано (2), 2:0 – Лукаку (19), 2:1 – Йович (84)
Колектив Антоніо Конте яскраво розпочав гру. Завдяки голам Політано та Лукаку вже до 20 хвилини вони мали перевагу в два голи.
"Росснері" у другому таймі заграли активніше. На 69 хвилині Хіменес не реалізував пенальті.
На 84 хвилині все таки гості відзначилися. Точного удару завдав Лука Йович. На більше команду Сержіу Консейсау не вистачило.