Колишній спортивний директор Наполі розповів, чому Мілан відмовився від призначення Конте

Колишній спортивний директор Наполі Джорджо Перінетті припустив, чому Мілан не намагається домовитись із Антоніо Конте після звільнення Массіміліано Аллегрі.

Його цитує TUTTOmercatoWEB.

За його словами, "россонері" варто було б серйозно розглянути кандидатуру екснаставника неаполітанців на посаду нового головного тренера команди.

"З огляду на терміни, я б сказав, що Мілан серйозно запізнюється. У клубу вже мала б бути сформована структура. Немислимо, що досі немає ні головного тренера, ні спортивного директора. Ми говоримо про дуже титулований і важливий клуб.

Якщо говорити про структуру, яку Мілан має побудувати, то кандидатуру Конте варто було б серйозно розглядати. Мене дивує, що цього не сталося. Можливо, тому, що Конте пропонує гравців під свій проєкт. Але він робить це заради досягнення успіху", – заявив Перінетті.