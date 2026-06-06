Конте може очолити турецький гранд
Антоніо Конте
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Колишній тренер Наполі Антоніо Конте може продовжити кар'єру в Туреччині.
Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією видання, італійський фахівець перебуває у сфері інтересів Фенербахче.
Повідомляється, що один із кандидатів на посаду президента клубу Хакан Сафі провів переговори з 56-річним фахівцем, маючи намір зробити італійця ключовою фігурою в клубі у разі перемоги на майбутніх виборах.
Наполі та Конте достроково припинили співпрацю 4 червня.
Раніше повідомлялося, що змінити його на посаді головного тренера має 58-річний італійський фахівець Массіміліано Аллегрі.