Конте може очолити турецький гранд

Колишній тренер Наполі Антоніо Конте може продовжити кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією видання, італійський фахівець перебуває у сфері інтересів Фенербахче.

Повідомляється, що один із кандидатів на посаду президента клубу Хакан Сафі провів переговори з 56-річним фахівцем, маючи намір зробити італійця ключовою фігурою в клубі у разі перемоги на майбутніх виборах.

Наполі та Конте достроково припинили співпрацю 4 червня.

Раніше повідомлялося, що змінити його на посаді головного тренера має 58-річний італійський фахівець Массіміліано Аллегрі.