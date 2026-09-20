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Фіорентина відібрала очки у Наполі у 5 турі Серії А

Олег Дідух — 20 вересня 2026, 15:44
Фіорентина відібрала очки у Наполі у 5 турі Серії А

У неділю, 20 вересня, продовжився п'ятий тур Серії А сезону-2026/27. Ігровий день розпочався у Флоренції, де місцева Фіорентина зуміла відібрати очки у Наполі – нічия 1:1.

Гості вийшли вперед у середині першого таймі, коли Біллі Гілмор точно пробив після розіграшу кутового. Фіорентина зрівняла рахунок на початку другого тайму: рикошет допоміг Алексу Хіменесу вразити ворота Вані Мілінковича-Савича.

Чемпіонат Італії – Серія А
5 тур, 20 вересня

Фіорентина – Наполі – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Гілмор, 1:1 – 51 Хіменес

Також 20 вересня відбудуться ще 4 матчі 20 туру Серії А:

  • 16:00 Парма – Дженоа
  • 16:00 Фрозіноне – Комо
  • 19:00 Ювентус – Аталанта
  • 21:45 Мілан – Лечче

Напередодні Рома та Інтер зіграли внічию 2:2.

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