Наполі націлився на трансфер вінгера Манчестер Юнайтед

Наполі після здобуття чемпіонського титулу прагне розвинути свій успіх, у зв'язку з чим відновив інтерес до вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

Про це повідомляє The Telegraph.

Італійський клуб у січні, після продажу Хвічі Кварацхелії у ПСЖ, зробив пропозицію МЮ у 63 млн фунтів щодо 20-річного аргентинця. Тоді манкуніанці відмовили.

Наразі керівництво Юнайтед відкрито до продажу гравця у разі надходження пропозиції.

Після поразки від Тоттенгема (0:1) у фіналі Ліги Європи головний тренер англійського клубу Рубен Аморім порадив Гарначо змінити клуб.

За даними джерела, Манчестер Юнайтед хоче отримати за можливий продаж аргентинського футболіста близько 60 млн фунтів.

Раніше стало відомо про щедру пропозицію, яку капітан МЮ Бруно Фернандеш отримав від саудівського Аль-Хіляля.