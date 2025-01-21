Наполі близький до трансферу вінгера Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо близький до переходу в Наполі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Італійський клуб досяг прогресу у переговорах із 20-річним гравцем. Сторони близькі до узгодження умов особистого контракту.

Зазначається, що неаполітанці підвищили пропозицію Манчестер Юнайтед до 50 млн євро. Переговори між клубами тривають.

Гарначо має стати заміною Хвічі Кварацхелії, який напередодні став гравцем ПСЖ.

У сезоні-2024/25 аргентинець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.

Окрім Гарначо, Наполі також зацікавився форвардом Тоттенгема.