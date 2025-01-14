Наполі зацікавився форвардом Тоттенгема

Наполі проявляє інтерес до нападника Тоттенгема Тімо Вернера.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Італійський клуб шукає підсилення в лінію атаки у зв’язку з імовірним переходом грузинського вінгера Хвічі Кварацхелії в ПСЖ. Окрім Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед, у шортлист керівництва Наполі на заміну Кварацхелії потрапило також ім’я Вернера.

З січня 2024 року 28-річний німець виступає в Тоттенгемі на правах оренди, права на гравця належать РБ Лейпциг. Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону, трансферна вартість 28-річного гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні Вернер відзначився лише 1 голом і 3 асистами в 26 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що трансфер Кварацхелії вже узгоджено, Наполі отримає за гравця 70 мільйонів євро.