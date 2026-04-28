Наполі домовився про підписання нового контракту з одним із ключових захисників команди

Наполі домовився з одним із ключових захисників команди Аміром Ррахмані щодо продовження контракту.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, нова угода гравця з чинними чемпіонами Італії діятиме до 2029 року, чинний контракт розрахований до червня 2027-го.

Ррахмані в поточному сезоні зіграв за неаполітанців 23 матчі. в яких забив 1 гол да віддав 1 асист. Значну кількість поєдинків косовар пропустив через травму.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі може вдруге очолити Наполі.

Наразі команда перебуває на другій сходинці турнірної таблиці Серії А, маючи в активі 69 очок після 34 турів.