Ді Марціо повідомив, який клуб втрутився у ситуацію з Довбиком
Рома може приєднатися до боротьби за українського нападника Артема Довбика.
Про це повідомив італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.
Нагадаємо, напередодні була інформація, що Атлетико досяг домовленості щодо трансферу Довбика і з Жироною, і з самим гравцем. Інайдер Ніколо Скіра навіть повідомив тривалість контракту, який запропонували Артему.
Втім, Рома, яка шукає заміну Ромелу Лукаку, втрутилася в ситуацію та наразі розглядає можливість підписання українця.
Цікаво, що кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.