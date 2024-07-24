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Ді Марціо повідомив, який клуб втрутився у ситуацію з Довбиком

Ігор Чернявський — 24 липня, 19:40
Ді Марціо повідомив, який клуб втрутився у ситуацію з Довбиком

Рома може приєднатися до боротьби за українського нападника Артема Довбика.

Про це повідомив італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, напередодні була інформація, що Атлетико досяг домовленості щодо трансферу Довбика і з Жироною, і з самим гравцем. Інайдер Ніколо Скіра навіть повідомив тривалість контракту, який запропонували Артему.

Втім, Рома, яка шукає заміну Ромелу Лукаку, втрутилася в ситуацію та наразі розглядає можливість підписання українця.

Цікаво, що кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.

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