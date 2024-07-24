Ді Марціо повідомив, який клуб втрутився у ситуацію з Довбиком

Рома може приєднатися до боротьби за українського нападника Артема Довбика.

Про це повідомив італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, напередодні була інформація, що Атлетико досяг домовленості щодо трансферу Довбика і з Жироною, і з самим гравцем. Інайдер Ніколо Скіра навіть повідомив тривалість контракту, який запропонували Артему.

Втім, Рома, яка шукає заміну Ромелу Лукаку, втрутилася в ситуацію та наразі розглядає можливість підписання українця.

#Calciomercato | La @OfficialASRoma riflette su un tentativo per inserirsi su #Dovbyk, per cui l'@Atleti ha già un'intesa. Da capire la fattibilità dell'operazionehttps://t.co/SpGFYVJQMK — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 24, 2024

Цікаво, що кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.