Нападник Атлетико погодив особистий контракт з Ювентусом

Норвезький нападник Атлетико Мадрид Александер Серлот узгодив умови особистого контракту з туринським Ювентусом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Особистий контракт нападника з "б'янконері" буде розрахований до літа 2029 року. Угода також міститиме опцію продовження ще на один сезон. Заробітна плата гравця становитиме близько 4 млн євро на рік.

Серлот розглядається як головна заміна Душану Влаховичу, який має намір покинути клуб після закінчення контракту.

Туринський клуб прагне завершити угоду ще до старту чемпіонату світу 2026 року. Атлетико готовий розглянути пропозиції щодо свого нападника, оцінюючи його трансфер у 30–35 мільйонів євро. Водночас у Ювентусі розраховують домовитися про нижчу суму й оформити перехід менш ніж за 30 мільйонів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Серлота з боку Барселони. У минулому сезоні в активі нападника 47 матчів, у яких він відзначився 17 голами та 1 гольовою передачею.