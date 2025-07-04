Нападник Вільярреала стане одноклубником Миколенка

Евертон, у складі якого грає Віталій Миколенко, визначився із заміною для Домініка Калверта Льюїна.

Про це повідомляє Talksport.

"Іриски" домовились про трансфер 22-річного форварда Вільярреала Тьєрно Баррі, який обійдеться клубу АПЛ у 28 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Калверт-Льюїн залишив клуб на правах вільного агента після 9 років у складі Евертона.

Минулого сезону Баррі зіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Евертон підписав новий контракт зі своїм капітаном.