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Нападник Вільярреала стане одноклубником Миколенка

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 08:38
Нападник Вільярреала стане одноклубником Миколенка
Віталій Миколенко
Getty Images

Евертон, у складі якого грає Віталій Миколенко, визначився із заміною для Домініка Калверта Льюїна.

Про це повідомляє Talksport.

"Іриски" домовились про трансфер 22-річного форварда Вільярреала Тьєрно Баррі, який обійдеться клубу АПЛ у 28 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Калверт-Льюїн залишив клуб на правах вільного агента після 9 років у складі Евертона.

Минулого сезону Баррі зіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Евертон підписав новий контракт зі своїм капітаном.

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