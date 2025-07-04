Нападник Вільярреала стане одноклубником Миколенка
Віталій Миколенко
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Евертон, у складі якого грає Віталій Миколенко, визначився із заміною для Домініка Калверта Льюїна.
Про це повідомляє Talksport.
"Іриски" домовились про трансфер 22-річного форварда Вільярреала Тьєрно Баррі, який обійдеться клубу АПЛ у 28 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, Калверт-Льюїн залишив клуб на правах вільного агента після 9 років у складі Евертона.
Минулого сезону Баррі зіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Евертон підписав новий контракт зі своїм капітаном.