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Моєс: Миколенко провів дуже хороший матч

Олег Дідух — 13 вересня 2026, 10:26
Моєс: Миколенко провів дуже хороший матч
Віталій Миколенко
Getty Images

Головний тренер Евертона Девід Моєс оцінив виступ лінії захисту команди, зокрема і Віталія Миколенка, у матчі 4 туру АПЛ.

Слова тренера наводить ВВС.

"З футболістами в обороні та воротарем у нас є справжня стійкість, яка дозволяє не пропускати голів. У воротаря чудова статистика за кількістю матчів без пропущених м'ячів, і сьогодні він також зіграв на нуль. Такі футболісти, як Джерред Брентвейт, Віталій Миколенко та Джеймс Тарковскі, сьогодні провели дуже хороший матч.

Також варто згадати Енслі Мейтленда-Найлза. Я дуже радий, що він прийшов до нас і одразу добре себе проявив", – заявив шотландський фахівець.

Нагадаємо, 12 вересня Евертон у 4 турі АПЛ зіграв унічию 0:0 із Тоттенгемом. Миколенка було визнано найкращим гравцем матчу.

Евертон Віталій Миколенко Девід Моєс

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