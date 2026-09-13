Моєс: Миколенко провів дуже хороший матч

Головний тренер Евертона Девід Моєс оцінив виступ лінії захисту команди, зокрема і Віталія Миколенка, у матчі 4 туру АПЛ.

Слова тренера наводить ВВС.

"З футболістами в обороні та воротарем у нас є справжня стійкість, яка дозволяє не пропускати голів. У воротаря чудова статистика за кількістю матчів без пропущених м'ячів, і сьогодні він також зіграв на нуль. Такі футболісти, як Джерред Брентвейт, Віталій Миколенко та Джеймс Тарковскі, сьогодні провели дуже хороший матч.

Також варто згадати Енслі Мейтленда-Найлза. Я дуже радий, що він прийшов до нас і одразу добре себе проявив", – заявив шотландський фахівець.