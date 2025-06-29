Ексфорвард збірної Англії покине Евертон вільним агентом

Англійський форвард Домінік Калверт-Льюїн покине Евертон цього літа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Термін дії контракту Калверта-Льюїна завершується завтра, 30 червня. Угода продовжена не буде, 28-річний нападник покине клуб на правах вільного агента.

Калверт-Льюїн виступає за Челсі з літа 2016 року. Сумарно провів за клуб 274 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 71 голом. У 2020 – 2021 роках забив 4 голи в 11 матчах за збірну Англії. Трансферна вартість нападника наразі оцінюється в 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, кілька днів тому Евертон оголосив про продовження контракту з капітаном команди Шеймусом Коулменом. Нова угода з 36-річним ветераном розрахована на один рік – до літа 2026 року.