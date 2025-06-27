Евертон Миколенка продовжив контракт з капітаном

Англійський Евертон, за який грає українець Віталій Миколенко, підписав нову угоду з 36-річним капітаном команди Шеймусом Коулменом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав однорічну угоду - до літа 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Для Коулмена це буде 17-й сезон у складі "ірисок". Шеймус приєднався до команди у 2009 році під час першої каденції Девіда Моєса на посаді головного тренера. Тоді трансфер обійшовся клубу в 60 тисяч фунтів.

На його рахунку 428 ігор у всіх турнірах, в яких він відзначився 28 голами та 29 асистами.

Раніше повідомлялося, що 30 червня Евертон залишать відразу сімнадцять футболістів.