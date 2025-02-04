Нападник Вереса перейшов у польський клуб

Нападник рівненського Вереса Марко Мрвалєвич перейшов у Лодзь з Першої ліги Польщі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення поточного сезону. Фінансові деталі угоди не розголошуються, але в ній передбачена опція першочергово викупу гравця.

Нагадаємо, 23-річний чорногорець приєднався до Вереса у січні 2024 року. На його рахунку 29 матчів, в яких він відзначився 6 забитими мʼячами та 1 результативною передачею.

Напередодні Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Ігоря Харатіна.