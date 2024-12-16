Беру цю провину на себе: форвард Вереса – про поразку від Динамо в 17 турі УПЛ

Нападник Вереса Микола Гайдучик вибачився перед партнерами по команді після поразки у матчі 17-го туру проти Динамо в Українській Прем'єр-лізі, наголосивши, що форвард повинен реалізовувати свої моменти.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"В загальному вважаю, що позитивно зіграли. Були моменти – на жаль, не реалізували їх. Будемо готуватися до наступного кола навесні, тому зробимо певні висновки в цілому за ці пів року, відпочинемо та будемо готуватися далі.

Щодо моїх нагод забити, насправді нападник повинен такі моменти реалізовувати. Я беру цю провину на себе, що не забиваю такі хороші моменти, тому підвів сьогодні, можливо, команду. Але намагався компенсувати це іншими моментами", – зазначив він.

Гайдучик додав, що погода впливала лише трохи.

"Звичайно, що погода десь трішки впливає, але вже така погода десь 2-3 тижні, тому, в принципі, не сильно впливала.

Зараз відпочинемо десь, напевно, 3 тижні та будемо далі готуватися", – сказав Гайдучик.

Раніше рахунок матчу прокоментував виконувач обов’язків головного тренера Вереса Олег Шандрук. Рівненський клуб після поразки залишився на 9-й сходинці турнірної таблиці з 19 балами в активі. Динамо на зимову перерву пішло на першій позиції з 43 очками.