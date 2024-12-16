Розчаровані результатом: тренер Вереса – про гру з Динамо
Виконувач обов’язків головного тренера Вереса Олег Шандрук підсумував матч 17 туру Української Прем'єр-ліги з Динамо (0:1).
Про це тренер розповів на пресконференції.
"Ми зробили висновки після поразки від Карпат (0:5, — прим. ред.) у попередньому турі. У тій грі ми не виглядали тактично дисциплінованими. Зробили коригування, і сьогодні команда виглядала ціліснішою у фазі оборони. Так, враховуючи рівень суперника, ми розуміли, що нам ще доведеться терпіти, граючи без м’яча, і намагатися показати свої сильні якості — гру на контратаках. Загалом, нам це вдавалося: ми створювали моменти, у нас були можливості для високого пресингу. Але, зрозуміло, що в матчі проти Динамо так пресингувати на постійній основі ми не можемо.
Трохи розчаровані результатом, якщо аналізувати гру загалом, адже моменти в нас були", – розповів наставник.
Тренер відповів на запитання чого не вистачило команді, щоб досягти позитивного результату з Динамо.
"Забракло холоднокровності у створюваних моментах. Не вистачило якості під час завершення атак і контратак. У Гайдучика, Степанюка були прекрасні моменти. Плюс деякі рішення могли бути кращими – можна було в цих епізодах краще розпоряджатися з м’ячем. З цим у нас були проблеми й в попередніх матчах. Що ж, треба працювати, підіймати рівень своєї майстерності за допомогою тренувань", – розповів Шандрук.
Верес після поразки залишився на 9-й сходинці турнірної таблиці з 19 балами в активі. Динамо на зимову перерву пішло на першій позиції з 43 очками.