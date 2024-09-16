Краснопір: Після дебюту в Першій лізі зрозумів, що тут грають звичайні люди, а не монстри

Форвард Руха Ігор Краснопір прокоментував свій дебютний матч в Першій Лізі та заявив, що в дорослому футболі грають звичайні люди, а не монстри.

Про це він розповів на YouTube-каналі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Коли я почав грати в професійний футбол вже в Першій лізі, я думав, що в професійний футбол там грають якісь такі люди, які відрізняються від звичайних людей, щось вони вміють таке, що неможливе. А потім вийшов, пам'ятаю, в своїй дебютній грі проти ЛНЗ, ми тоді зіграли 0:0 в Черкасах, це був 1-й тур. Чесно сказати, я тоді вийшов на поле, це був дебют, я дуже переживав, дуже нервував. Дійсно, для мене це такий історичний момент, можна сказати, в кар’єрі. Я зрозумів після тієї гри, що спокійно можна грати, тут ніякі монстри не грають – люди звичайні, які помиляються, з якими можна спокійно конкурувати і вигравати. Це переломний момент, коли зрозумів, що можу грати. Тільки більше підштовхувало те, що я хочу покращитися, стати краще, а не грати на цьому рівні. Коли я прийшов в Оболонь, професійну команду, дуже відрізнялися швидкості прийняття рішень на полі, фізична підготовка. У мене були такі моменти, що в мене проявлялися моменти дитячого футболу на полі", – сказав Краснопір.

У сезоні-2024/25 Краснопір зіграв 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 4 забитими м'ячами.

Зазначимо, що 21-річний гравець перейшов до складу львів'ян саме з команди "пивоварів", минулого року його гол допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ.