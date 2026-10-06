Ми дуже легко пропускаємо ці м'ячі: Краснопір відреагував на другу поспіль поразку України у Лізі націй

Нападник збірної України Ігор Краснопір відзначив, що Угорщина мало гостроти створила біля воріт Анатолія Трубіна, але реалізувала свої два моменти.

Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Це смак гіркоти, і саме по такому матчу, коли у суперника реально два моменти, і вони їх забивають. А в нас є багато підходів і багато гостроти, але, на жаль, чомусь не влітає. Ми дуже легко пропускаємо ці м'ячі, дуже важко забиваємо їх, на жаль", – заявив футболіст "синьо-жовтих".

Форвард житомирського Полісся відповів на запитання про те, що команда Андреа Мальдери провела два різні тайми проти угорців.

"Я не можу сказати, що ми зовсім інакше вийшли. Ми виходили в такі ж налаштовані. Але просто, можливо, так десь було помітно, що в певний момент ми втратили фокус і, на жаль, пропустили", – сказав 23-річний нападник.

Нагадаємо, що Краснопір вийшов у стартовому складі та провів на полі 60 хвилин. Тоді замість нього вийшов Владислав Ванат. Україна ж зазнала прикрої поразки від Угорщини (1:2), яка взяла реванш за поразку у першому турі поточного розіграшу Ліги націй-2026/27 (1:0).

Ігор провів свій другий поєдинок у футболці національної команди, а "синьо-жовті" зазнали другого поспіль фіаско. У попередньому турі українські футболісти були розгромлені Північною Ірландією (0:3).

Цікаво, що Краснопір хоч і не став автором єдиного голу України, який забив Роман Яремчук, але отримав нагороду "Лев матчу".

Після 4-х турів підопічні Мальдери опустилися на третє місце (4 бали), пропустивши повз себе угорців (7 очок). Несподіваним лідером квартету є Північна Ірландія, у якої 8 набраних пунктів. Натомість Грузія замикає групу (2 очки).

У листопаді 2026-го Україна проведе два заключні поєдинки групового етапу Ліги націй. 14 листопада "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Північної Ірландії, а 17 листопада приймуть грузинів. Початок обох зустрічей – о 21:45 (за київським часом).