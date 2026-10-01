Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Уболівальники збірної України обрали "Лева матчу" за підсумками поєдинку з Угорщиною

Олексій Мурзак — 6 жовтня 2026, 00:07
Уболівальники збірної України обрали Лева матчу за підсумками поєдинку з Угорщиною
Ігор Краснопір
УАФ

Нападник збірної України Ігор Краснопір став володарем призу "Лев матчу" за підсумками матчу з Угорщиною (1:2) в Лізі націй.

Про це повідомляє УАФ.

За нього свої голоси віддали 19% уболівальників "синьо-жовтих".

Він вийшов у стартовому складі, відіграв 60 хвилин, віддавши за відведений час 89% точних передач.

Нагадаємо, у трьох попередніх матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину (1:0), а також зіграли внічию з Грузією (0:0) та поступилися Північній Ірландії (0:3).

Наступний поєдинок у Лізі націй збірна України проведе 14 листопада проти Північної Ірландії. Початок – о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Угорщини з футболу Ігор Краснопір

Збірна України з футболу

Україна після поразки від Угорщини опустилася на третє місце в групі Ліги націй
Франція розгромила Бельгію, Італія впевнено перемогла Туреччину в 4 турі Ліги націй
Друга поразка поспіль: Україна поступилася Угорщині у 4 турі Ліги націй
Україна – Угорщина 1:2. Як минув матч Ліги націй
Велетень та Пономаренко: збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Угорщини

Останні новини