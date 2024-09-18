Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ендрік став наймолодшим автором гола Реала в єврокубках

Володимир Кук — 18 вересня, 00:40
Ендрік став наймолодшим автором гола Реала в єврокубках
Ендрік
ФК Реал Мадрид

Нападник Реала Ендрік відзначився голом в матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Штутгарта (3:1).

18-річний бразилець вийшов на поле на 80-й хвилині, а вже на 90+5-й поставив крапку у матчі.

Ендрік забив у віці 18 років та 58 днів і став наймолодшим автором гола Реала в єврокубках. Він перевершив досягнення Рауля, який у 18 років та 113 днів забив у ЛЧ.

Нагадаємо, також нещодавно бразильський нападник став найменш віковим іноземним гравцем "вершкових", якому вдалося відзначитися голом в офіційному матчі.

Реал Мадрид Штутгарт Ендрік Ліга чемпіонів-2024/25

Реал Мадрид

Реал дотиснув Штутгарт на старті Ліги чемпіонів
Баварія, Ліверпуль, Реал та Ювентус стартували з перемог в оновленій Лізі чемпіонів
Доля Шахтаря та боротьба за титул: букмекери визначилися з фаворитами Ліги чемпіонів
Інсайдери розкрили наполеонівські плани Переса на наступне літнє трансферне вікно
Шуховцев: Лунін вже на вершині світу

Останні новини