Моурінью: Для Реала 3 очки мають бути звичною справою

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью поділився враженнями від матчу 12 туру Ла Ліги проти Валенсії (7 листопада).

Слова фахівця наводить пресслужба мадридського клубу.

"Мені подобається, що ми не створювали хаосу та в будь-якій ситуації залишалися спокійними. Ми усвідомлюємо, чому поступилися в тому матчі проти Атлетико (20 вересня, – прим.), а також розуміємо, над чим потрібно працювати. При цьому нам завжди вдавалося зберігати витримку.

Я завжди намагаюся домогтися того, щоб навіть у періоди успіху люди не втрачали рівноваги. Постійно нагадую команді: перемоги у складі такого клубу, як Реал, не повинні викликати надмірної ейфорії. Для нас здобувати три очки має бути звичною справою", – заявив португалець.