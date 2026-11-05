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Моурінью пояснив заміну Вінісіуса у матчі з АЕКом

Олександр Булава — 5 листопада 2026, 12:49
Моурінью пояснив заміну Вінісіуса у матчі з АЕКом
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Головний тренер Реала Жозе Моурінью пояснив заміну Вінісіуса Жуніора у матчі з АЕКом (3:2) у 4 турі Ліги чемпіонів.

Його слова передає Mundo Deportivo.

Тренер зізнався, що робив заміни не лише заради перемоги у поточній грі, а й з прицілом на суботній матч проти Валенсії у Ла Лізі.

"Я вважаю, що Вінісіус добре зіграв, він провів гарну гру. Я ж волів освіжити гру на фланзі двома замінами. Кукурелья мав жовту картку, тож я випустив свіжого Альваро.

Альваро дуже активно виходить на фланг, а Браїм чудово грає в центрі. Я хотів додати туди свіжості, але, на мою думку, Віні провів цілком прийнятний матч", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, Реал у 4 турі Ліги чемпіонів на виїзді обіграв АЕК 3:2. Вінісіуса замінили на 82-й хвилині зустрічі.

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