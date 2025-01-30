Наполі та Ювентус хочуть повернути форварда Манчестер Юнайтед до Італії

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд не переконав головного тренера команди Рубена Аморіма у своїй необхідності. Тому данець може бути проданий.

Про це повідомляє talkSPORT.

Згідно з джерелом, вже є низка клубів, які хотіли б отримати 21-річного футболіста, серед яких особливо вирізняються Наполі та Ювентус.

Повідомляється, що італійські клуби бажають повернути Гойлунда до Серії А, якщо в них з'явиться така можливість.

Манчестер Юнайтед придбав Гойлунда у Аталанти влітку 2023 року, заплативши за нього майже 74 мільйони євро.

За півтора роки на "Олд Траффорд" данський форвард відзначився 23 голами та 3 результативними передачами в 71 матчі.

Нагадаємо, що сьогодні "червоні дияволи" зіграють з ФКСБ у межах восьмого туру основного етапі Ліги Європи. Старт пождинку запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що його підопічні не можуть у нинішньому стані виграти Лігу чемпіонів.