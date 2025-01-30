Остання гра Динамо в єврокубках цього сезону, Довбик та Рома борються за плейоф: матчі Ліги Європи
У четвер, 30 січня, у межах восьмого туру основного етапу Ліги Європи відбудуться 18 матчів.
Динамо без Георгія Бущана прощатиметься з єврокубками цього сезону, зустрівшись з латвійським РФШ. Ця гра, як і всі інші, розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Паралельно із цим Артем Довбик та його Рома намагатимуться гарантувати собі плейоф турніру. Для цього "джаллороссі" треба вдома обігрувати франкфуртський Айнтрахт.
А Роман Яремчук з Олімпіакосом у поєдинку з Карабахом спробують заскочити до першої вісімки, щоб уникнути додаткових матчів.
Варто також виділити протистояння Аякса та Галатасарая, Браги та Лаціо, а також Реал Сосьєдада та ПАОКа.
Ліга Європи-2024/25, етап ліги
8 тур, 30 січня
- 22:00 Андерлехт – Гоффенгайм
- 22:00 Атлетик – Вікторія
- 22:00 Аякс – Галатасарай
- 22:00 Брага – Лаціо
- 22:00 Динамо – РФШ
- 22:00 Ліон – Лудогорець
- 22:00 Маккабі Тель-Авів – Порту
- 22:00 Мідтьюлланд – Фенербахче
- 22:00 Ніцца – Буде/Глімт
- 22:00 Олімпіакос – Карабах
- 22:00 Реал Сосьєдад – ПАОК
- 22:00 Рейнджерс – Юніон
- 22:00 Рома – Айнтрахт Франкфурт
- 22:00 Славія – Мальме
- 22:00 ФКСБ – Манчестер Юнайтед
- 22:00 Твенте – Бешикташ
- 22:00 Тоттенгем – Ельфсборг
- 22:00 Ференцварош – АЗ
Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу між Динамо та РФШ у восьмому турі основного етапу Ліги Європи.