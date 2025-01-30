Остання гра Динамо в єврокубках цього сезону, Довбик та Рома борються за плейоф: матчі Ліги Європи

У четвер, 30 січня, у межах восьмого туру основного етапу Ліги Європи відбудуться 18 матчів.

Динамо без Георгія Бущана прощатиметься з єврокубками цього сезону, зустрівшись з латвійським РФШ. Ця гра, як і всі інші, розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Паралельно із цим Артем Довбик та його Рома намагатимуться гарантувати собі плейоф турніру. Для цього "джаллороссі" треба вдома обігрувати франкфуртський Айнтрахт.

А Роман Яремчук з Олімпіакосом у поєдинку з Карабахом спробують заскочити до першої вісімки, щоб уникнути додаткових матчів.

Варто також виділити протистояння Аякса та Галатасарая, Браги та Лаціо, а також Реал Сосьєдада та ПАОКа.

Ліга Європи-2024/25, етап ліги

8 тур, 30 січня

22:00 Андерлехт – Гоффенгайм

22:00 Атлетик – Вікторія

22:00 Аякс – Галатасарай

22:00 Брага – Лаціо

22:00 Динамо – РФШ

22:00 Ліон – Лудогорець

22:00 Маккабі Тель-Авів – Порту

22:00 Мідтьюлланд – Фенербахче

22:00 Ніцца – Буде/Глімт

22:00 Олімпіакос – Карабах

22:00 Реал Сосьєдад – ПАОК

22:00 Рейнджерс – Юніон

22:00 Рома – Айнтрахт Франкфурт

22:00 Славія – Мальме

22:00 ФКСБ – Манчестер Юнайтед

22:00 Твенте – Бешикташ

22:00 Тоттенгем – Ельфсборг

22:00 Ференцварош – АЗ

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу між Динамо та РФШ у восьмому турі основного етапу Ліги Європи.