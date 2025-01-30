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Остання гра Динамо в єврокубках цього сезону, Довбик та Рома борються за плейоф: матчі Ліги Європи

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 09:20
Динамо Київ у матчі з Галатасараєм
Динамо Київ
Динамо Київ

У четвер, 30 січня, у межах восьмого туру основного етапу Ліги Європи відбудуться 18 матчів.

Динамо без Георгія Бущана прощатиметься з єврокубками цього сезону, зустрівшись з латвійським РФШ. Ця гра, як і всі інші, розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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Паралельно із цим Артем Довбик та його Рома намагатимуться гарантувати собі плейоф турніру. Для цього "джаллороссі" треба вдома обігрувати франкфуртський Айнтрахт.

А Роман Яремчук з Олімпіакосом у поєдинку з Карабахом спробують заскочити до першої вісімки, щоб уникнути додаткових матчів.

Варто також виділити протистояння Аякса та Галатасарая, Браги та Лаціо, а також Реал Сосьєдада та ПАОКа.

Ліга Європи-2024/25, етап ліги
8 тур, 30 січня

  • 22:00 Андерлехт – Гоффенгайм
  • 22:00 Атлетик – Вікторія
  • 22:00 Аякс – Галатасарай
  • 22:00 Брага – Лаціо
  • 22:00 Динамо – РФШ
  • 22:00 Ліон – Лудогорець
  • 22:00 Маккабі Тель-Авів – Порту
  • 22:00 Мідтьюлланд – Фенербахче
  • 22:00 Ніцца – Буде/Глімт
  • 22:00 Олімпіакос – Карабах
  • 22:00 Реал Сосьєдад – ПАОК
  • 22:00 Рейнджерс – Юніон
  • 22:00 Рома – Айнтрахт Франкфурт
  • 22:00 Славія – Мальме
  • 22:00 ФКСБ – Манчестер Юнайтед
  • 22:00 Твенте – Бешикташ
  • 22:00 Тоттенгем – Ельфсборг
  • 22:00 Ференцварош – АЗ

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу між Динамо та РФШ у восьмому турі основного етапу Ліги Європи.

Айнтрахт Франкфурт Динамо Київ Карабах Ліга Європи Олімпіакос Рома Роман Яремчук Артем Довбик РФШ Ліга Європи-2024/25

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