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Я відчував: президент Вереса – про звільнення Вірта

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 12:10
Я відчував: президент Вереса – про звільнення Вірта

Президент Вереса Іван Надєїн пояснив припинення співпраці з Юрієм Віртом, який був головним тренером клубу.

Цитує функціонера "Трибуна".

"Юрій Миколайович Вірт провів у клубі рівно чотири роки – це вже сторінка в історії. Я впевнений, у нього є ДНК Вереса. Він точно нерівно сприймає всі новини про клуб. Може, він це не демонструє, але він любить Верес.

У нас з ним нормальні, хороші відносини. Ми спілкуємося іноді. Але нам все одно треба було робити наступні кроки – і для нього, і для нас, і для клубу. Я відчував, що потрібні зміни", – розповів Надєїн.

Наразі Вірт очолює тернопільську Ниву, яка виступає у Першій лізі.

Напередодні Верес затвердив Олега Шандрука на посаді головного тренера. На зимову паузу клуб пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі. У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.

Верес Юрій Вірт

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