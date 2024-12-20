Я відчував: президент Вереса – про звільнення Вірта
Президент Вереса Іван Надєїн пояснив припинення співпраці з Юрієм Віртом, який був головним тренером клубу.
Цитує функціонера "Трибуна".
"Юрій Миколайович Вірт провів у клубі рівно чотири роки – це вже сторінка в історії. Я впевнений, у нього є ДНК Вереса. Він точно нерівно сприймає всі новини про клуб. Може, він це не демонструє, але він любить Верес.
У нас з ним нормальні, хороші відносини. Ми спілкуємося іноді. Але нам все одно треба було робити наступні кроки – і для нього, і для нас, і для клубу. Я відчував, що потрібні зміни", – розповів Надєїн.
Наразі Вірт очолює тернопільську Ниву, яка виступає у Першій лізі.
Напередодні Верес затвердив Олега Шандрука на посаді головного тренера. На зимову паузу клуб пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі. У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.