Начальник Колоса-2 пояснив, чому команда поїхала з матчу проти Тростянця

Начальник Колоса-2 Ігор Наконечний розповів свою версією подій навколо скандального матчу 5 туру Другої ліги проти Тростянця, який так і не відбувся.

Його слова наводить "Український футбол".

"Моя позиція: грати матчі всюди, де ми маємо їх грати. Ми – перша команда, яка погодилась їхати у Тростянець та проводити там поєдинок. Не дивлячись на ситуацію з кількістю повітряних тривог у цьому місті, я за кілька днів до гри зідзвонився з представником Тростянця. Юрій, на жаль забув прізвище, сказав, що усе добре і вони отримують дозвіл від ОВА. ПФЛ підтвердила, що Сумська ОВА дає дозвіл.

Далі ми поїхали в Полтаву, там переночували та наступного дня приїхали у Тростянець. Дуже хотіли зіграти, але коли прибули на стадіон, там уже була тривога. Після відбою ми вийшли розминатись, потім були урочисте виконання Гімну України, звісно ж, хвилина мовчання та віддання шани загиблим, а далі – вісім секунд гри. Після цього знову повітряна тривога.

Раніше, протягом усього тижня, ми відстежували ситуацію у Тростянці і постійно там повітряна тривога була по 14-17 годин на добу. Тому ухвалили рішення, що потрібно ухвалювати рішення. Інспектор матчу не розумів, скільки очікувати. Ми – теж. А разом із цим – дорога додому займає 6-7 годин. Тож вирішили їхати. Необхідні документи підписали я, інспектор матчу та представник Тростянця. Після цього ми пообідали та поїхали додому.

Це було спільне рішення, так що усі ці звинувачення з боку президента команди-суперника я вважаю неправильними. Більше того, в день нашого матчу Нафтовику з Охтирки (теж Сумська область) не дозволили грати матч чемпіонату України серед аматорів і вони поїхали у Нові Санжари. Чому?" — сказав Наконечний.