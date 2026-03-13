Вихованця Динамо мобілізували до Збройних сил України – Sportarena

Півзахисник ковалівського Колоса-2 Максим Казаков був мобілізований до лав ЗСУ.

Про це повідомляє Sportarena.

Наразі 30-річний футболіст проходить службу в одній з частин Сил оборони України.

Зазначимо, що Казаков є вихованцем столичних клубів Динамо та Арсеналу, але за основні склади цих команд не грав.

Під час ігрової кар'єри Максим виступав за луганську Зорю, Дружбу та ЮКСА. Останнім клубом хавбека був ковалівський Колос-2, який виступає у Другій лізі. У поточному сезоні він зіграв 17 матчів у чемпіонаті та забив 2 голи.

Раніше повідомлялося про скандал з колишнім футболістом Колоса-2 Данилом Колесником, який вдарив працівника ТЦК. Відео з інцидентом оприлюднив сам футболіст.

Керівництво Колоса відреагувало на вчинок Колесника, розірвавши з ним контракт. Після сутички 24-річний футболіст був затриманий поліцією, а згодом був відправлений під домашній нічний арешт. Спортсмену загрожує до 5 років ув'язнення.

Нещодавно Колесник повідомив, що продовжить кар'єру у медіафутболі.