Колос представив нового форварда, який замінить скандального Колесника

Ковалівський Колос підписав відомого українського нападника Ростислава Тарануху.

Про це повідомила пресслужба клубу.

29-річний форвард гратиме за Колос-2, який виступає в Другій лізі.

"Вітаємо Ростислава у складі ФК "Колос-2" та бажаємо результативної гри й яскравих моментів у клубних кольорах", – йдеться у повідомленні.

Ростислав гратиме у новій команді під номером 9. На вістрі атаки досвідчений форвард має замінити Данила Колесника, якого відрахували з команди через публічний конфлікт з представником ТЦК.

Зазначимо, що Тарануха є вихованцем академії Динамо. У 2017 році на правах вільного агента він покинув столичний клуб. Під час футбольної кар'єри виступав за Суми, Полісся, Кремінь, Черкащину, Карпати, Оболонь.

Останнім клубом Ростислава був рівненський Верес. Однак за сім зіграних матчів у першому колі сезону-2025/26 форвард не відзначився результативними діями та взимку покинув "вовків". Загалом на рівні УПЛ Тарануха зіграв 59 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець Шахтаря і Колоса Андрій Тотовицький гратиме за аматорський клуб Маяк Сарни.