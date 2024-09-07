Заява ФК Тростянець: Колос-2 вирішив повести себе як останні ган**ни
У Тростянці зробили заяву щодо Колоса-2, який вирішив не виходити на матч 5 туру Другої ліги через повітряну тривогу.
Заява була опубліковано в Instagram Тростянця.
"Колос-2 забув про війну в країні? Сьогодні мав відбутися матч 5-го туру у Тростянці на Сумщині проти ФК Колос-2. Незважаючи на попередні вагання, суперник все ж приїхав до нашого міста. Проте подальші події викликали подив і розчарування.
Факти:
- 3 вересня наш клуб отримав усі необхідні дозволи на проведення матчу від Сумської ОВА
- Клуб отримав дозвіл проводити гру із уболівальниками
- Початок гри було заплановано на 13:30
- Повітряна тривога на Сумщині завершилась о 14:24 • Після виконання всіх передматчевих процедур була оголошена нова тривога
Ми глибоко розчаровані таким ставленням клубу суперника. В той час як наш клуб у попередньому турі перечекав три повітряні тривоги у Полтаві й дограв матч. Ця ситуація змушує замислитись: чи дійсно всі у футбольній спільноті розуміють реалії війни? Чи готові ми проявляти солідарність та підтримку, особливо до регіонів, які пережили окупацію?
- Через годину очікування Колос-2 покинув стадіон, посилаючись на Регламент
Ми вдячні нашим вболівальникам, які прийшли підтримати команду, незважаючи на складні обставини. Ваша присутність - це символ незламності нашого міста.
Цим людям чхати на те, що в країні війна. Цим людям все одно на регіон у який вони приїхали, бо в Києві їм безпечніше. Клуб із середнім віком 29 років чхати хотів на моральні цінності й клуб не готовий чекати.
У 17:12 на Сумщині завершилась тривога й світловий день дав можливість дограти матч чемпіонату й, в тому числі, довести русні, що ми сильні та незламні. Проте клуб Колос-2 вирішив повести себе як останні га***ни.
Дійсно питання для футбольної спільноти, а може начхаємо на людей, які живуть у Тростянці, Кривому Розі, Запоріжжі й будемо грати тільки в Києві та Ужгороді?" — йдеться в заяві Тростянця.
Колос поки не надавав жодних пояснень ситуації, що склалася.