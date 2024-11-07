На війні загинув ультрас Динамо Данііл "Берсерк" Ляшкевич

Війна забрала життя уболівальника Динамо Київ Данііл "Берсерк" Ляшкевич.

Про це повідомляє "WBC|Ультрас Динамо".

Ляшкевич був бійцем третьої окремої штурмової бригади. Військовий загинув під час виконання бойового завдання.

"Це неабияка втрата для української нації і всієї біло-синьої родини. Щире співчуття родичам і близьким героя, пам'ять про подвиг кращих синів Батьківщини житиме вічно", – йдеться в повідомленні.

Прощання з Берсерком відбудеться 08.11.2024 в Київському крематорії об 11:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель чемпіона світу зі скелелазіння Максима Петренка та неодноразового чемпіона України з ММА.