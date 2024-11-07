На війні загинув ультрас Динамо Данііл "Берсерк" Ляшкевич
Війна забрала життя уболівальника Динамо Київ Данііл "Берсерк" Ляшкевич.
Про це повідомляє "WBC|Ультрас Динамо".
Ляшкевич був бійцем третьої окремої штурмової бригади. Військовий загинув під час виконання бойового завдання.
"Це неабияка втрата для української нації і всієї біло-синьої родини. Щире співчуття родичам і близьким героя, пам'ять про подвиг кращих синів Батьківщини житиме вічно", – йдеться в повідомленні.
Прощання з Берсерком відбудеться 08.11.2024 в Київському крематорії об 11:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель чемпіона світу зі скелелазіння Максима Петренка та неодноразового чемпіона України з ММА.