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ЗСУ ліквідували російського футболіста

Микола Дендак — 4 лютого 2025, 21:28
ЗСУ ліквідували російського футболіста
Російські ЗМІ

На війні в Україні загинув російський футболіст Ілля Чижов.

Про це повідомляє пресслужба його клубу ФК Ржев.

Зазначається, що Ілля пішов на війну в травні 2024-го. Про деталі смерті не повідомляється, проте відомо, що прощання з Чижовим відбудеться 7 лютого.

Він виступав за Ржев. Дебютував у 19 років та був визнаний найкращим нападником чемпіонату Тверської області. З командою виграв низку нагород та титулів, зокрема чемпіонство області.

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Нагадаємо, напередодні Збройні сили України ліквідували В'ячеслава Ходакіна – каратиста з Криму, який воював за Росію.

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