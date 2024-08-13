Безкомпромісний футбол з голами та жорсткою боротьбою. 3 переможні ставки на матч Рейнджерс — Динамо

13 серпня о 21:45 київське Динамо зіграє з шотландським Рейнджерс у другому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться на арені "Гемпден Парк", а в першій грі переможця команди не виявили.

Чемпіон знову не залишає без уваги прагнення тих, для кого футбол — не просто матч по телевізору чи на стадіоні. Вашій увазі перспективні варіанти для всіх, хто не уявляє свого життя без азарту.

Команди виконають основне завдання

Голи як домінуюча сюжетна лінія у долі, як господарів, так і гостей, проглядаються в якості чи не основного рішення. Так, обидві команди не покидали поле без голів у основний час за підсумками 6 з 8 останніх домашніх ігор Джерс у ЛЧ та у шести попередніх іграх шотландців у змаганні.

У випадку з Динамо обидва клуби забивали у 3 із попередніх 5 матчів у головному єврокубку. Причому 2 з 3 випадків більш ніж свіжі в пам'яті — кияни забивали і пропускали в одному з двох матчів навіть із посереднім Партизаном, а також не витримали тиску Джерс на останніх секундах гри у Польщі.

Ставка: Обидві заб'ють за 1,65

Сценарій протистояння не здивує

Обидві команди не є зразком успішності у ЛЧ. Шотландський колектив давно не в змозі дати приємний своєму вболівальнику результат у Лізі чемпіонів уже давно. Так, у 37 останніх матчах у найбільш престижному європейському клубному турнірі у "ведмедиків" лише 4 вікторії (+4=12-21). Крім того, Джерс не залишали поле без пропущеного м'яча у кожній з 11 останніх ігор у змаганні, а у 8 випадках суперники забивали по 2 чи більше м'ячів.

Фото: ФК Динамо Київ

Втім, "динамівцям" у головному єврокубку похизуватися так само нічим. У 19 останніх іграх у ЛЧ на виїзді кияни за підсумками 90 хвилин святкували перемогу лише двічі (+2=6-11). І так само, як і Джерс, киянам нічим крити помилки в обороні — столичний український клуб пропускав за підсумками 14 із попередніх 15 матчів у Лізі чемпіонів. За таких притаманних обом командам показників вірогідність "верху" в матчі доволі висока.

Ставка: ТБ (2,5) за 1,79

Динамо не обійдеться мінімальними ризиками у відборі м'яча

На перший погляд, практика виїзних матчів Динамо у найбільш престижному єврокубку показує, що "біло-сині" є досить дисциплінованою командою. Кияни отримували не більше 2 попереджень у основний час за підсумками 9 із попередніх 11 виїзних ігор у ЛЧ. Однак перед нами той випадок, коли варто відштовхуватися від зворотного.

Кваліфікація Ліги чемпіонів передбачає надто коштовний приз, щоб нехтувати будь-якими засобами досягнення мети. Нинішнє Динамо не може похизуватися настільки високим рівнем майстерності, щоб зупиняти мотивованого власною публікою суперника без санкцій зі сторони суддівської бригади. Особливо непросто грати "чисто" гостям буде в єдиноборствах та на другому поверсі. Тож цього разу карток жовтого кольору для гостей буде радше більше, аніж менше.

Ставка: Жовті картки Динамо ІТБ (2,5) за 1,80