Домашні заготовки киян та несподіванки від Шовковського. 4 інтриги матчу Рейнджерс — Динамо

13 серпня о 21:45 київське Динамо вийде на поле стадіону "Гемпден Парк" у Глазго. Перед командою Олександра Шовковського стоїть завдання виступити не гірше суперника — перший матч завершився унічию 1:1.

Чемпіон розглянув перспективи українського столичного колективу через призму нинішнього стану команди та визначив ключові тези, необхідні для досягнення успіху.

Масштабна ротація імені Шовковського: як на гру "біло-синіх" вплинуть 7 замін?

Після першого матчу команд у Любліні тренерський штаб киян ухвалив рішення суттєво оновити склад у наступному поєдинку з Вересом. Місце у складі зберегли лише Тарас Михавко, Денис Попов, Микола Шапаренко та Владислав Кабаєв. У грі з рівнянами вдалося не все, але точно зіграв задум щодо бажання поберегти сили на візит у Глазго.

Фото: ФК Динамо Київ

Враховуючи інтенсив, з яким зіштовхнулося Динамо на старті сезону, рішення про відпочинок для більшості футболістів "обойми" — вдале. Інша справа, що умовний найближчий резерв, щонайменше, на окремих позиціях, не вразив. І тепер Шовковський може поставитися до ідеї замін тих чи інших виконавців у наразі найвідповідальнішому матчі сезону з великою долею скептицизму.

Кадрове роздоріжжя у захисті: кого обере й чи не помилиться наставник киян?

Напередодні матчу-відповіді Шовковському є над чим подумати. Серед іншого, наставник киян мусить обрати найкращий варіант четвірки у захисті. Наразі "залізне" місце в старті має тільки один футболіст — мова про Дениса Попова. А от його партнерами по лінії оборони можуть виступити шість різних футболістів.

Фото: ФК Динамо Київ

На місце напарника Попова претендують Крістіан Біловар і Тарас Михавко. Навіть з урахуванням не найкращого матчу у Любліні у виконанні останнього, вірогідність появи з перших хвилин Михавка вище. Крім того, враховуючи не найкращий футбол у виконанні і Костянтина Вівчаренка, й Олександра Караваєва, ваш автор ризикне передбачити вихід з перших хвилин Владислава Дубінчака та Олександра Тимчика.

Наскільки вірогідний агресивний трикутник від Динамо у центрі поля?

Одним із основних побоювань шанувальників "біло-синіх" перед першим матчем був сценарій програних супернику єдиноборств. Британські олдскульні команди типу Рейнджерс славляться умінням створювати нестерпні умови для опонентів у єдиноборствах. Однак перша гра показала, що цей Джерс у силовій компоненті варто остерігатися, але аж ніяк не боятися. До того ж, як і в першій грі, у складі суперника буде відсутній Ніколас Раскін, який стрункості, порядку, а також моці середній лінії "світло-синіх" точно додав би.

Фото: ФК Динамо Київ

Саме тому з урахуванням завдання заволодіти ініціативою та не піддатися бажанню диктувати умови зі сторони суперника, Шовковський опонента може здивувати. Настільки, що в центрі поля вийде орієнтована на атаку трійка Шапаренко-Піхальонок-Буяльський. Варіант, апробований тренерським штабом у другому матчі з Партизаном, показав, що точно має право на життя. Українці ж як ніхто знають, що візаві треба дивувати й атакувати там, де той аж ніяк не очікує.

Повернення у великий європейський футбол: як кияни впораються з тиском трибун?

Останній матч Динамо у найбільш престижному єврокубку за величезної кількості вболівальників на полі суперника датований серпнем 2022-го. Тоді португальська Бенфіка розбила команду Мірчі Луческу на арені "Да Луш" 3:0, а дефіцит якісних кадрів у складі "біло-синіх" був настільки відчутним, що на лівому фланзі півзахисту грав Володимир Шепелєв.

Фото: ФК Динамо Київ

Вболівальники обох грандів із Глазго — особлива історія. Шанувальники Рейнджерс круті вмінням створювати неповторну атмосферу футболу на користь своєї команди, а не пекельних умов для суперника, як турецькі фанати. Проте в будь-якому разі грати на арені з таким шумовим супроводом непросто. Тим більше — не з одним футболістом у команді, для яких матчі на таких аренах поки все ж виняток, а не правило. Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат — це все про них. Правильне налаштування емоцій колективу в цьому контексті є ще одним викликом для тренерського штабу "динамівців".