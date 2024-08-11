Рейнджерс — Динамо: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на "Гемпден-Парк" у Глазго (Шотландія). Початок — о 21:45 за київським часом.

Перший поєдинок завершився внічию. Кияни втратили перемогу, пропустивши гол на останніх секундах матчу.

Динамо Київ

Динамо завершило минулий сезон Української Прем'єр-ліги на другому місці, поступившись Шахтарю двома очками, тож потрапило у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Востаннє їм вдавалося пройти в основний етап ЛЧ ще у 2020-му році, коли команду очолив Мірча Луческу.

У 2 кваліфікаційному етапі столичний клуб двічі розгромно переміг сербський Партизан. Спершу Динамо в Любліні здолало суперника з рахунком 6:2, а потім декласувало Партизан на їхньому полі (3:0).

Перед поєдинком проти Рейнджерса кияни здобули важку перемогу над Вересом в УПЛ. В матчі-відповіді Динамо не допоможуть захисник Максим Дячук та півзахисник Володимир Шепелєв. Вони пропустять гру через пошкодження.

Фото: ФК Динамо Київ

Рейнджерс

У сезоні-2023/24 Рейнджерс посів 2 місце у місцевому чемпіонаті, втративши шанси на перемогу в шотландському дербі із Селтіком.

Після матчу з Динамо безвиграшна серія шотландців продовжилася до 8 поєдинків. Серед них були 4 товариські матчі. Також наприкінці минулого сезону шотландський клуб програв Селтіку у фіналі Кубку, та двічі зіграв унічию з Хартсом (останній матч минулого та стартовий поєдинок цього сезону).

Щоправда, напередодні Рейнджерс таки перервав цю серію, здолавши Мотервелл у чемпіонаті Шотландії. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Зазначимо, що у матчі проти Динамо команді через травму не допоможе півзахисник Ніколас Раскін.

Історія зустрічей

Протистояння між Динамо та Рейнджерсом налічує 3 поєдинки. Вони зустрічалися у 1 колі Кубку європейських чемпіонів. У першому матчі в Києві перемогли "біло-сині" з рахунком 1:0, а у матчі відповіді сильнішими виявилися вже шотландці — 2:0. Третя гра відбулася в минулий вівторок, і завершилася внічию.

Де дивитися

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub та "Динамо Київ". Також наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Суттар, Девіс, Їлмаз, Діоманде, Беррон, Райт, Лоренс, Кортес, Дессер.

Цифри і факти

Динамо та Рейнджерс зустрічалися тричі. По одній перемозі в обох з команд, ще одна гра завершилася внічию;

Загалом Динамо 9 разів грало проти шотландських клубів. 3 перемоги, 4 нічиї, 2 поразки;

Динамо 7 разів грало перший матч кваліфікації єврокубків внічию. У 5 протистояннях саме кияни проходили далі (6 разів це було в ЛЧ, 4 перемоги в протистоянні);

Динамо трохи дешевше за Рейнджерс (77,00 проти 84,55 мільйонів євро);

Найдорожчим гравцем у складі обох команд є нападник киян Владислав Ванат — 10 мільйонів євро. У суперників найбільший цінник має Тодд Кантвелл (8,5 млн);

Тренер Рейнджерса Філіпп Клеман двічі зустрічався проти Динамо, коли був наставником Брюгге. Його команда здобула перемогу та нічию;

У складі Динамо значно більше збірників, ніж у шотландського клубу (12 проти 9 у національній збірній та 21 проти 8 у молодіжних);

В Динамо більш ніж у 7 разів менше легіонерів у складі, порівняно з Рейнджерс (3 проти 22);

Склад киян молодший за суперників із Шотландії (24,3 проти 24,9).

Прогноз Чемпіона

2:0 — перемога Динамо.