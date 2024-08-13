Робота над помилками. Які уроки має врахувати Динамо, щоб пройти Рейнджерс

За підсумками першого матчу третього етапу кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо має однакові шанси на вихід до раунду плейоф із шотландським Рейнджерс. Проте друга гра пройде вже на полі суперника, що завдання українського клубу ускладнює.

13 серпня о 21:45 почнеться матч-відповідь із "плюшевими ведмедиками". Чемпіон ще раз згадав про перипетії першого матчу, щоб визначити ті складові у грі Динамо, які потребують доопрацювання для досягнення мети.

Не дивитися "вгору": більше комбінаційного футболу "внизу"

Практика першої зустрічі команд показала безумовну перевагу в одному з ключових компонентів однієї команди й доволі відчутне відставання в не менш важливому аспекті — іншої. На фоні статичних футболістів Джерс рухливе й прудконоге Динамо раз по раз лишало суперника в дурнях саме тоді, коли "притискало" м’яча до газону.

Фото: ФК Динамо

І навпаки — клубу з Глазго вдавалося перевертати хід матчу за рахунок силової компоненти нерідко на другому поверсі — в звичній та улюбленій стихії. Від того, чи зможе Динамо нав'язати свій сценарій ведення гри, залежатиме й кінцевий результат на табло вже "Гемпден Парк".

Швидкість — ключ до успіху

Серед ліг з британським присмаком нинішній шотландський Прем'єршип та Рейнджерс як один із його представників виглядають значно більш олдскульним та класичним втіленням того "бий-біжи", як стилю, який був притаманний географії цих команд не одне десятиліття тому, ніж будь-який клуб АПЛ. Здатність динамічно та ефективно переміщуватися по полю з м'ячем та без — один із ключових факторів такого нехитрого підходу. Однак практика гри у Любліні показала, що на даному етапі "ведмедики" розігнатися на повну ще просто не в змозі.

Фото: ФК Динамо

Й таким станом суперника не скористатися гріх. Левова частка небезпечних моментів біля воріт суперника у першому матчі киянам вдавалася не після продуманих позиційних атак, а внаслідок швидкого, а подекуди й миттєвого спонтанного просування м’яча, з яким опонент впоратися аж ніяк не міг.

Правильний розподіл сил на дистанції

Незважаючи на те, що до гри у Польщі Динамо провело два матчі з Партизаном, футболісти Києва вже відчутно "розбігалися", а "ватні" ноги на такому відрізку сезону команда мати аж ніяк не могла, у другій половині матчу "динамівці" не просто підсіли, а ближче до ендшпілю гри у фізиці супернику почали відверто програвати. Вочевидь, відчутні кадрові зміни в матчі УПЛ пов'язані так само з необхідністю збалансувати кондиції окремих футболістів із рештою команди.

Фото: ФК Динамо

У Глазго "біло-сині" мусять бути обережними й водночас рішучими. Досягти перемоги на полі суперника з несамовитою підтримкою та приблизно одного з тобою класу й можливостей інакше не вийде. Саме тому на окремих відтинках матчу Динамо може й мусить присипати пильність суперника, вибухаючи у найбільш несподівані моменти.

Психологія — матір впевненості

Не варто недооцінювати й емоційну складову. Як і будь-який український клуб, Динамо захищає честь України в надзвичайно складний час, який накладає свій відбиток на стан гравців і поза справами суто футбольними. Крім того, повертаючись до першої зустрічі сторін, незайвим буде сказати, що саме недостатня віра в свої сили завадила киянам наростити тиск на ворота опонента, а не задовольнитися ідеєю про прийнятність переваги в 1 м’яч.

Фото: ФК Динамо

Після яскравої перемоги в дуелі з Партизаном Динамо зіштовхнулося з недостатньою впевненістю в собі у першій грі з більш сильним опонентом. Враховуючи, що киян очолює ексфутболіст, який знає, наскільки важливою у досягненні мети є психологія, цей фактор тренерський штаб "біло-синіх" точно не проігнорує.