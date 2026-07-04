Возінья відреагував на поразку Кабо-Верде у матчі з Аргентиною на ЧС-2026

40-річний голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья відреагував на поразку команди від Аргентини в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Про це він розповів у коментарі після гри.

"Наша команда боролась. Ми зробили все, що могли виграти цей матч. Не вийшло, і ми засмучені результатом. Але у нас є всі підстави бути задоволеними й пишатися і цією грою, і всім, чого ми досягли на цьому чемпіонаті світу. Ми зробили так, що про збірну Кабо-Верде дізналися у більшості куточків світу.

Сьогодні ми боролися на рівних з Аргентиною, бажаю успіху майбутнім переможцям", – підсумував Возінья.