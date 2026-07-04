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Возінья відреагував на поразку Кабо-Верде у матчі з Аргентиною на ЧС-2026

Олександр Булава — 4 липня 2026, 08:55
Возінья відреагував на поразку Кабо-Верде у матчі з Аргентиною на ЧС-2026
Возінья
Getty Images

40-річний голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья відреагував на поразку команди від Аргентини в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Про це він розповів у коментарі після гри.

"Наша команда боролась. Ми зробили все, що могли виграти цей матч. Не вийшло, і ми засмучені результатом. Але у нас є всі підстави бути задоволеними й пишатися і цією грою, і всім, чого ми досягли на цьому чемпіонаті світу. Ми зробили так, що про збірну Кабо-Верде дізналися у більшості куточків світу.

Сьогодні ми боролися на рівних з Аргентиною, бажаю успіху майбутнім переможцям", – підсумував Возінья.

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Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на аргентинців очікує протистояння з Єгиптом. Раніше "Фараони" перемогли у серії пенальті Австралію в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

Кабо-Верде Возінья

Возінья

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