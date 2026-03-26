МЗС Швеції підтримало "синьо-жовтих" перед матчем плейоф ЧС-2026

Міністерство закордонних справ Швеції оприлюднило звернення у соцмережах напередодні матчу своєї національної збірної проти команди України у рамках плейоф кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

У дописі відомства в соціальній мережі X було розміщено фото з матчу між командами на Євро-2020 та текст підтримки для обох збірних.

Opponents on the pitch, united off it. Good luck tonight to the blue and yellow! 💙💛🇸🇪🇺🇦 pic.twitter.com/IWl2UaU9vP — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 26, 2026

"Суперники на полі, об'єднані поза ним. Успіхів сьогодні ввечері "синьо-жовтим"!", – йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

Перед цим повідомленням був розміщений репост подяки МЗС України Швеції за новий пакет допомоги на суму близько 240 мільйонів шведських крон, який спрямований на потреби дітей.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.