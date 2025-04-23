Мюллер відхилив пропозицію з Серії А
Томас Мюллер
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Легендарний атакувальний півзахисник Баварії та збірної Німеччини Томас Мюллер відхилив пропозицію Фіорентини.
Про це повідомляє La Viola.
За їхньою інформацією, Фіорентина виходила на зв’язок із агентом 35-річного ветерана, проте Мюллер одразу дав зрозуміти, що варіант із флорентійським клубом його не цікавить.
На даний момент найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Томаса є МЛС. До нього проявляють інтерес декілька місцевих клубів на чолі з Цинциннаті.
Нагадаємо, Мюллер покине Баварію після клубного чемпіонату світу на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку Томаса 6 голів і 6 асистів у 38 матчах за Баварію в усіх турнірах. Хавбек є вихованцем мюнхенського клубу та провів за нього рекордні 745 матчів.