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Мюллер відхилив пропозицію з Серії А

Олег Дідух — 23 квітня 2025, 13:17
Мюллер відхилив пропозицію з Серії А
Томас Мюллер
Getty Images

Легендарний атакувальний півзахисник Баварії та збірної Німеччини Томас Мюллер відхилив пропозицію Фіорентини.

Про це повідомляє La Viola.

За їхньою інформацією, Фіорентина виходила на зв’язок із агентом 35-річного ветерана, проте Мюллер одразу дав зрозуміти, що варіант із флорентійським клубом його не цікавить.

На даний момент найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Томаса є МЛС. До нього проявляють інтерес декілька місцевих клубів на чолі з Цинциннаті.

Нагадаємо, Мюллер покине Баварію після клубного чемпіонату світу на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку Томаса 6 голів і 6 асистів у 38 матчах за Баварію в усіх турнірах. Хавбек є вихованцем мюнхенського клубу та провів за нього рекордні 745 матчів.

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