Мюллер: Цей чемпіонський титул Баварії особливий для мене
Нападник Баварії Томас Мюллер поділився думками щодо свого останнього титулу чемпіона Німеччини напередодні відходу з клубу.
Емоції легенди "червоних" передає сайт мюнхенців.
"Цифри – це чудово, але трофей дається один раз на рік. Ви зосереджуєтесь на сезоні, виконуєте важку роботу, звертаєте увагу на турнірну таблицю – все це має значення. Що не важливо, так це коли ви востаннє його вигравали – рік чи три роки назад. Це вже нікого не хвилює.
Дійсно, цей чемпіонат для мене особливий. Нагородження трофеєм у моєму останньому матчі сезону на домашній арені – навіть у мене викликає емоції. Я з нетерпінням чекаю суботу", – розповів Мюллер.
Мюллер потрапив у академію Баварії у 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 743 матчі та забив у них 247 голів. 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.
Раніше клуб оголосив про підписання короткострокового контракту зі своїм футболістом заради його участі на КЧС.