Мюллер: Цей чемпіонський титул Баварії особливий для мене

Нападник Баварії Томас Мюллер поділився думками щодо свого останнього титулу чемпіона Німеччини напередодні відходу з клубу.

Емоції легенди "червоних" передає сайт мюнхенців.

"Цифри – це чудово, але трофей дається один раз на рік. Ви зосереджуєтесь на сезоні, виконуєте важку роботу, звертаєте увагу на турнірну таблицю – все це має значення. Що не важливо, так це коли ви востаннє його вигравали – рік чи три роки назад. Це вже нікого не хвилює.



Дійсно, цей чемпіонат для мене особливий. Нагородження трофеєм у моєму останньому матчі сезону на домашній арені – навіть у мене викликає емоції. Я з нетерпінням чекаю суботу", – розповів Мюллер.