Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Пограє проти Зубкова та Степаненка: на Мюллера чекають в турецькому гранді

Олексій Погорелов — 10 квітня 2025, 13:20
Томас Мюллер
Томас Мюллер

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью планує вмовити Томаса Мюллера продовжити кар'єру в його команді.

Про це повідомляє турецьке видання Sporx.

Цього літа 35-річний німець залишить Баварію, яка вирішила не давати своїй легенді новий контракт. У зв'язку із цим постало питання, де саме півзахисник продовжить свою кар'єру.

Раніше з'явилася інформація про пропозиції з МЛС, але у футболіста є варіант, за якого він залишиться у Європі.

Згідно з джерелом, Фенербахче планує запропонувати Мюллеру контракт за схемою 1+1, оскільки у гравцеві зацікавлений особисто Жозе Моурінью. Португалець повідомив керівництву клубу, що йому потрібна динамічна "десятка", яка здатна зіграти на будь-якій позиції в атаці.

"Особливий" хоче запросити досвідченого німця на заміну Душану Тадичу та Едіну Джеко, які залишать Стамбул після завершення поточного сезону.

Нагадаємо, що недавно Томас Мюллер підписав короткострокове продовження контракту з Баварією.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Томас Мюллер Фенербахче Жозе Моурінью Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Томас Мюллер

Мюллер вийшов на 6 місце в рейтингу найкращих бомбардирів у історії Ліги чемпіонів
Ми підібрали ключ до них: Мюллер – про поразку від Інтера
В Баварії розповіли, чому вирішили попрощатися з Мюллером
Мюллер підписав короткостроковий контракт з Баварією
Мюллер оголосив про відхід із Баварії

Останні новини