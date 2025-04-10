Пограє проти Зубкова та Степаненка: на Мюллера чекають в турецькому гранді

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью планує вмовити Томаса Мюллера продовжити кар'єру в його команді.

Про це повідомляє турецьке видання Sporx.

Цього літа 35-річний німець залишить Баварію, яка вирішила не давати своїй легенді новий контракт. У зв'язку із цим постало питання, де саме півзахисник продовжить свою кар'єру.

Раніше з'явилася інформація про пропозиції з МЛС, але у футболіста є варіант, за якого він залишиться у Європі.

Згідно з джерелом, Фенербахче планує запропонувати Мюллеру контракт за схемою 1+1, оскільки у гравцеві зацікавлений особисто Жозе Моурінью. Португалець повідомив керівництву клубу, що йому потрібна динамічна "десятка", яка здатна зіграти на будь-якій позиції в атаці.

"Особливий" хоче запросити досвідченого німця на заміну Душану Тадичу та Едіну Джеко, які залишать Стамбул після завершення поточного сезону.

Нагадаємо, що недавно Томас Мюллер підписав короткострокове продовження контракту з Баварією.