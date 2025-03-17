Манчестер Юнайтед визначився із списком кандидатів на позицію нападника

Манчестер Юнайтед збирається підписати нового форварда влітку.

За інформацією інсайдера Флоріана Плеттенберга, манкуніанці вже ведуть переговори з низкою футболістів, серед яких Уго Екітіке і Беньяміном Шешко.

Також німецький журналіст повідомляє, що Віктор Осімхен та Віктор Дьокереш все ще знаходяться високо у потенційному списку цілей. Щодо деталей можливого трансфера когось з цих гравців наразі нічого невідомо.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Реалу до 80 мільйонів євро за українського голкіпера Андрія Луніна.

Також співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф заявив, що він готовий залишити клуб, якщо не впорається зі своїми задачами.