Реткліфф готовий залишити Манчестер Юнайтед, але за однієї умови

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф заявив, що він готовий залишити клуб, якщо він не впорається зі своїми задачами.

Про це 72-річний британець розповів в інтерв'ю The Times.

Останнім часом Реткліффа критикують за постійні скорочення співробітників клубу. Проте бізнесмен вважає ці дії необхідними.

"Я щиро вірю в те, що ми робимо, і вважаю, що у нас є правильні люди. Я не думаю, що ми досягнемо мети без помилок, тому що ми не ідеальні, але я думаю, що після літа траєкторія почне зростати. Ми хочемо мати струнку, ефективну, елітну організацію з приблизно 700 осіб, а не товсту організацію, де люди не зосереджені, розгублені, бо забагато людей роблять забагато речей, які насправді не є актуальними чи важливими. І, чесно кажучи, якщо у мене нічого не вийде, я піду у відставку. Але я не думаю, що зазнаю невдачі. Як тільки ми почнемо грати в хороший футбол і почнемо перемагати, все зміниться", – заявив Реткліфф.

На даний момент Манчестер Юнайтед посідає п'ятнадцяте місце АПЛ, маючи в активі 34 очки.

В наступному турі "червоні дияволи" зіграють на виїзді з Лестером. Ця гра відбудеться завтра, 16 березня. Старт поєдинку запланований на 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю сер Джим Реткліфф розкритикував попереднє керівництво Манчестер Юнайтед за призначення одного з тренерів.