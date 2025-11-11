Зірка Баварії відновив тренування з м’ячем після важкої травми
Джамал Мусіала
Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала зробив ще один важливий крок до повернення на поле після важкої травми.
Про це повідомляє Bild.
За їхньою інформацією, у понеділок, 10 листопада, Мусіала відновив тренування з м'ячем. Бігову роботу та координаційні вправи 22-річний гравець збірної Німеччини відновив ще наприкінці жовтня.
Нагадаємо, Мусіала отримав перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба 5 липня поточного року під час матчу 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу проти ПСЖ у зіткненні з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.
З моменту отримання травми минуло 128 днів. Точні терміни повернення хавбека на поле наразі не відомі.