Зірка Баварії відновив тренування з м’ячем після важкої травми

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала зробив ще один важливий крок до повернення на поле після важкої травми.

Про це повідомляє Bild.

За їхньою інформацією, у понеділок, 10 листопада, Мусіала відновив тренування з м'ячем. Бігову роботу та координаційні вправи 22-річний гравець збірної Німеччини відновив ще наприкінці жовтня.

Нагадаємо, Мусіала отримав перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба 5 липня поточного року під час матчу 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу проти ПСЖ у зіткненні з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.

З моменту отримання травми минуло 128 днів. Точні терміни повернення хавбека на поле наразі не відомі.